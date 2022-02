Der Trans Vorarlberg Triathlon ist Geschichte

Die vergangenen zwei Jahre waren aufgrund der Pandemie eine sehr große Herausforderung für das Organisations-Team, das nun schweren Herzens beschlossen hat, die Segel zu streichen. „Wir blicken mit Freude und Stolz auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Der Trans Vorarlberg Triathlon war ein besonderes Format und hat viele bis an die Grenzen gefordert. Die After Race Partys der Teilnehmer, zusammen mit den Fans und den Helfern in Lech, ja - auch diese waren legendär. Wenn es uns auch nicht leichtfällt, es ist uns nicht mehr möglich den Trans Vorarlberg Triathlon weiter durchzuführen. Und dennoch konnten wir einen kleinen Teil Vorarlberger Sportgeschichte mitschreiben“, sagt OK-Leiter Thomas Kofler wehmütig.