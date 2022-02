Wien: Teenager rasten mit 100 km/h durch 30er-Zone

Gegen 17.30 Uhr hatte der Lenker des Autos, das sich in der Folge als in Niederösterreich gestohlen herausstellen sollte, am Handelskai aufs Gas gedrückt und flüchtete mit gewaltigem Tempo durch einige Gassen, um die Polizei abzuschütteln. Dabei erreichte er teils Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. An der Kreuzung Salzachstraße/Innstraße änderten Lenker und Beifahrer die Taktik, sprangen aus dem Auto und liefen in unterschiedliche Richtungen davon.