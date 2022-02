PCs für Windows-Update oft nicht lang genug online

Microsoft: PC öfter über Nacht laufen lassen!

Der Softwarekonzern empfiehlt im Blogeintrag, der sich an Firmennutzer richtet: „Sorgen Sie dafür, dass mehr Geräte im Unternehmen die Mindestanforderungen an die Update-Konnektivität erfüllen, indem Sie die Benutzer auffordern, diese eingesteckt und verbunden zu lassen, statt sie nachts abzuschalten.“ Nur so könne man sicherstellen, dass die Rechner „geschützt und produktiv“ bleiben.