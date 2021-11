Deutsches Bundesland wirft Windows und Office raus

IT-Experten streben „souveräne Arbeitsplätze“ an

Die betroffenen Rechner stehen in öffentlichen Einrichtungen wie Behörden und Schulen. Der Umstellung liegt ein Landtagsbeschluss zugrunde, laut dem das Bundesland mit dem Umstieg auf freie Software Kosten einsparen und unabhängiger von proprietärer Software des US-Softwareriesen Microsoft werden will. Debatten in diese Richtung - krone.at berichtete - gibt es auch in anderen Bundesländern Deutschlands. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichten die IT-Beauftragten mehrerer Bundesländer einen offenen Brief, in dem man „souveräne Arbeitsplätze“ fordert.