Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liverpool-Meisterfeier

Fahrer raste in Menge – nun gibt‘s neue Vorwürfe

Fußball International
14.08.2025 15:27
Ende Mai raste ein Autofahrer bei Liverpools Meisterfeier in die Menschenmenge.
Ende Mai raste ein Autofahrer bei Liverpools Meisterfeier in die Menschenmenge.(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)

Die britischen Behörden haben neue Vorwürfe gegen Paul Doyle erhoben, der im Mai in Liverpool mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast war. Die 24 zusätzlichen Anklagepunkte wurden am Donnerstag während eines Gerichtstermins verlesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen demnach einen „Angriff“ auf 23 Opfer vor, unter ihnen zwei wenige Monate alte Babys und vier weitere Kinder.

0 Kommentare

Der Angeklagte, ein ehemaliger Marinesoldat und Vater von drei Jugendlichen, nahm per Videoschalte aus dem Gefängnis an dem Gerichtstermin teil. Unter Tränen verfolgte er die Verlesung der zusätzlichen Anklagepunkte. Doyle muss sich bereits wegen gefährlichen Fahrverhaltens und vorsätzlicher Körperverletzung von sechs Menschen verantworten.

Lesen Sie auch:
Verstärkung für Arne Slots Abwehrkette
35-Millionen-Transfer
Abwehr-Juwel (18) zum Medizincheck in Liverpool
14.08.2025

Er war Ende Mai während der Meister-Feier des FC Liverpool mit seinem Ford Galaxy in die feiernde Menge der Fußballfans gefahren. Insgesamt 134 Menschen wurden verletzt, getötet wurde niemand. Die Polizei hatte Doyle wenig später festgenommen, ein terroristisches Motiv schlossen die Ermittler aus. Staatsanwalt Philip Astbury hatte bei einem früheren Gerichtstermin erklärt, der 53-Jährige sei „absichtlich“ in die Menschenmenge gefahren und habe sein Auto „wie eine Waffe“ eingesetzt. Der Angeklagte soll am 4. September erneut vor Gericht erscheinen. Dann könnte er ein Geständnis ablegen oder auf „nicht schuldig“ plädieren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
166.008 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
127.496 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.001 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1690 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1527 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
989 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Fußball International
Liverpool-Meisterfeier
Fahrer raste in Menge – nun gibt‘s neue Vorwürfe
Nach Supercup-Pleite:
Rassismus-Eklat um Tel, Tottenham ist „entsetzt“
Weltmeister ist da
Ganz spezieller Empfang: Müller-Hype in Vancouver
35-Millionen-Transfer
Abwehr-Juwel (18) zum Medizincheck in Liverpool
Titel verspielt
Danso: „Bin wirklich verärgert und enttäuscht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf