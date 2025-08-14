Fahrer raste in Menge – nun gibt‘s neue Vorwürfe

Er war Ende Mai während der Meister-Feier des FC Liverpool mit seinem Ford Galaxy in die feiernde Menge der Fußballfans gefahren. Insgesamt 134 Menschen wurden verletzt, getötet wurde niemand. Die Polizei hatte Doyle wenig später festgenommen, ein terroristisches Motiv schlossen die Ermittler aus. Staatsanwalt Philip Astbury hatte bei einem früheren Gerichtstermin erklärt, der 53-Jährige sei „absichtlich“ in die Menschenmenge gefahren und habe sein Auto „wie eine Waffe“ eingesetzt. Der Angeklagte soll am 4. September erneut vor Gericht erscheinen. Dann könnte er ein Geständnis ablegen oder auf „nicht schuldig“ plädieren.