Tragödie im Karakorum: Chinesin am K2 verstorben

Hubschrauber hätten ihre Leiche bereits geborgen, hieß es weiter. Mit Jing, die Teil einer internationalen Kletterexpedition gewesen sei, verloren nach Angaben des Alpenvereins in diesem Jahr bereits vier Kletterer in den Bergen im Norden Pakistans ihr Leben. Die Region zieht jedes Jahr wagemutige Alpinisten an. Doch selbst im Sommer bestehen hohe Risiken durch Lawinen und Unwetter.