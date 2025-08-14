Vorteilswelt
Schuldenberg

Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“

Society International
14.08.2025 17:00

Sie ist Deutschlands freizügigste Promi-Queen – und jetzt auch Millionen-Schuldnerin! Erotikmodel Micaela Schäfer (41) verriet in der Vox-Show „Prominent“: „Ich habe gerade 1,6 Millionen Euro Schulden.“

Klingt dramatisch – doch Schäfer bleibt cool. Ihr Geheimnis? Immobilien im Wert von rund fünf Millionen Euro! „Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, blieben mir drei Millionen übrig“, so die Ex-GNTM-Kandidatin.

Vom Catwalk über freizügige TV-Auftritte bis zu einem erfolgreichen OnlyFans-Account – Micaela hat sich ein echtes Erotik-Imperium aufgebaut. Und das zahlt sich aus: Rund 50.000 Euro im Monat bringt ihr der Verkauf von Erotikbildern auf „OnlyFans“. Insgesamt kommt sie so auf ein Jahresgehalt von rund 400.000 Euro, zahlt sich davon 15.000 Euro brutto im Monat aus.

Micaela Schäfer ist trotz Mega-Schulden gut aufgestellt: Sie verdient auf OnlyFans, hat ...
Micaela Schäfer ist trotz Mega-Schulden gut aufgestellt: Sie verdient auf OnlyFans, hat Immobilien und arbeitet als erotische Djane.(Bild: Jöchl Martin)
Zusätzlich legt Micaela auch als DJane auf – pro Gig kassiert sie zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Erst kürzlich sorgte sie für Aufsehen, als sie bei Heinos Debüt im Bierkönig halbnackt zwischen feiernden Senioren tanzte. Ein Auftritt, der zeigte: Micaela weiß genau, wie sie Schlagzeilen macht – egal, ob mit freizügigen Outfits, heißen Beats oder Millionenschulden.

