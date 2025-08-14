Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“

Sie ist Deutschlands freizügigste Promi-Queen – und jetzt auch Millionen-Schuldnerin! Erotikmodel Micaela Schäfer (41) verriet in der Vox-Show „Prominent“: „Ich habe gerade 1,6 Millionen Euro Schulden.“
Klingt dramatisch – doch Schäfer bleibt cool. Ihr Geheimnis? Immobilien im Wert von rund fünf Millionen Euro! „Wenn ich jetzt alles verkaufen würde, blieben mir drei Millionen übrig“, so die Ex-GNTM-Kandidatin.
Vom Catwalk über freizügige TV-Auftritte bis zu einem erfolgreichen OnlyFans-Account – Micaela hat sich ein echtes Erotik-Imperium aufgebaut. Und das zahlt sich aus: Rund 50.000 Euro im Monat bringt ihr der Verkauf von Erotikbildern auf „OnlyFans“. Insgesamt kommt sie so auf ein Jahresgehalt von rund 400.000 Euro, zahlt sich davon 15.000 Euro brutto im Monat aus.
Zusätzlich legt Micaela auch als DJane auf – pro Gig kassiert sie zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Erst kürzlich sorgte sie für Aufsehen, als sie bei Heinos Debüt im Bierkönig halbnackt zwischen feiernden Senioren tanzte. Ein Auftritt, der zeigte: Micaela weiß genau, wie sie Schlagzeilen macht – egal, ob mit freizügigen Outfits, heißen Beats oder Millionenschulden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.