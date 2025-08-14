Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“

Vom Catwalk über freizügige TV-Auftritte bis zu einem erfolgreichen OnlyFans-Account – Micaela hat sich ein echtes Erotik-Imperium aufgebaut. Und das zahlt sich aus: Rund 50.000 Euro im Monat bringt ihr der Verkauf von Erotikbildern auf „OnlyFans“. Insgesamt kommt sie so auf ein Jahresgehalt von rund 400.000 Euro, zahlt sich davon 15.000 Euro brutto im Monat aus.