Frequency-Sonderzug fuhr ohne Post-Malone-Fans

Warten bis 5 Uhr

Zahlreiche Festival-Besucher sind daher zu spät am Bahnhof eingetroffen und hatten den Zug verpasst. Sie mussten bis 5 Uhr warten oder beispielsweise auf ein Taxi umsteigen. „Uns hat leider niemand darüber informiert. Wir hätten problemlos später abfahren können“, schildert ein Sprecher der ÖBB. Wie viele Passagiere betroffen waren, ist unklar. Die Rede ist von rund 300, bestätigt wird diese Zahl aber weder von der Polizei noch von den ÖBB.