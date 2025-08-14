Frequency-Sonderzug fuhr ohne Post-Malone-Fans

Superstar Post Malone sorgte für den krönenden Abschluss des ersten Frequency-Tags in St. Pölten. Der Musiker war sogar so motiviert, dass er um eine halbe Stunde überzogen hat. Blöd nur: Der Sonderzug fuhr pünktlich ab, Festival-Gäste „strandeten“ am Bahnhof.
Um 2.10 Uhr fuhr am St. Pöltner Hauptbahnhof der eigens organisierte Sonderzug nach Wien ab. Doch in ihm drinnen saßen deutlich weniger Leute als geplant. Der Grund dafür: US-Superstar Post Malone hatte offensichtlich anlässlich seines Tourstarts so viel Spaß auf der Space Stage am Frequency, dass er spontan seinen Auftritt um eine halbe Stunde verlängerte.
Warten bis 5 Uhr
Zahlreiche Festival-Besucher sind daher zu spät am Bahnhof eingetroffen und hatten den Zug verpasst. Sie mussten bis 5 Uhr warten oder beispielsweise auf ein Taxi umsteigen. „Uns hat leider niemand darüber informiert. Wir hätten problemlos später abfahren können“, schildert ein Sprecher der ÖBB. Wie viele Passagiere betroffen waren, ist unklar. Die Rede ist von rund 300, bestätigt wird diese Zahl aber weder von der Polizei noch von den ÖBB.
Seitens des Veranstalters bedauert man den Vorfall und verweist auf eine spontane Aktion des Künstlers. Zusätzlich habe der Shuttlebusses eine Umleitung fahren müssen. Man stehe bereits mit einigen der betroffenen Tageskartenbesitzer in Kontakt.
