Großeinsatz! Kindergarten in NÖ steht in Vollbrand

Keine Verletzten

Verletzt wurde laut Auskunft der Einsatzkräfte niemand, mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren jedoch gefordert. Sie mussten unter anderem auch Gasflaschen in Sicherheit bringen. In den späten Nachmittagsstunden war der Brand unter Kontrolle. Wie hoch der Schaden ist, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.