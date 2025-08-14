Großeinsatz! Kindergarten in NÖ steht in Vollbrand

Riesige Rauchsäulen ragten Donnerstagnachmittag über Leopoldsdorf im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha. Der aktuell im Ausbau befindliche Kindergarten stand in Flammen.
Es ist ein Herzensprojekt der Gemeinde, das am Donnerstag in Brand stand. Dort, wo aktuell gerade der sogenannte Regenbogen-Kindergarten in Holzbauweise aufgestockt wird, loderten meterhohe Flammen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist aktuell noch unklar.
Die SPÖ Leopoldsdorf informiert auf Facebook über den Brand:
Keine Verletzten
Verletzt wurde laut Auskunft der Einsatzkräfte niemand, mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren jedoch gefordert. Sie mussten unter anderem auch Gasflaschen in Sicherheit bringen. In den späten Nachmittagsstunden war der Brand unter Kontrolle. Wie hoch der Schaden ist, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden.
Kommentare
