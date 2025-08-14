Martin Pucher auf der Anklagebank? Fehlanzeige!

„Psychosomatische Gesamtstörung“

Aus diesen Beobachtungen, den Eindrücken und Gesprächen zieht Hofmann schließlich seine wissenschaftlichen Schlüsse. „Der Mann leidet nicht zuletzt wegen des Schlaganfalls 2015 unter einer psychosomatischen Gesamtstörung. Es gibt zu viele Risikofaktoren. Er hat eine Runderregung, eine hohe Grundangst, dass auf einer dieser Ebenen etwas passieren kann.“ Hofmann diagnostiziert eine „ängstliche Depression“ – deshalb sei Pucher auch weiterhin nicht in der Lage, sich als Beschuldigter gegen Vorwürfe zu verteidigen, einer Gerichtsverhandlung zu folgen, die Aussagen von Mitangeklagten zu reflektieren, sich strategisch seine Verantwortung zu überlegen und entsprechend auf Vorhalte zu reagieren.