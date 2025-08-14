Arbeiter trennt sich mit Kreissäge zwei Finger ab

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Zillertal: Ein Slowake (45) geriet mit einer Hand in eine Kreissäge und trennte sich dabei zwei Finger ab. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert.
Ereignet hat sich der folgenschwere Arbeitsunfall am Mittwoch um die Mittagszeit in einem Hotel in Tux. Der 45-jährige Slowake habe im Zuge von Tischlerarbeiten mit der rechten Hand eine Holzplatte gehalten und mit der anderen Hand eine Kreissäge geführt.
In laufendes Sägeblatt geraten
„Dabei geriet der Mann mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt und trennte sich den Zeigefinger und den Mittelfinger ab“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
