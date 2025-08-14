Vorteilswelt
Unfall in Hotel

Arbeiter trennt sich mit Kreissäge zwei Finger ab

Tirol
14.08.2025 16:00
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Birbaumer Christof)

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Zillertal: Ein Slowake (45) geriet mit einer Hand in eine Kreissäge und trennte sich dabei zwei Finger ab. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der folgenschwere Arbeitsunfall am Mittwoch um die Mittagszeit in einem Hotel in Tux. Der 45-jährige Slowake habe im Zuge von Tischlerarbeiten mit der rechten Hand eine Holzplatte gehalten und mit der anderen Hand eine Kreissäge geführt.

In laufendes Sägeblatt geraten
„Dabei geriet der Mann mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt und trennte sich den Zeigefinger und den Mittelfinger ab“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von der Rettung erstversorgt und im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. 

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

