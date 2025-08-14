Kickboxer Zimmermann holt Gold für Österreich

„Die Goldmedaille hier ist ein schöner Erfolg. Es zeigt, dass das Training und die Vorbereitung gepasst haben, dass ich hier nicht verloren habe“, sagte Zimmermann. Als erster Gratulant stellte sich sein Vater Gerald ein, der frühere Kickboxer ist in Chengdu als Masseur für das österreichische Team im Einsatz. Das nächste große Ziel des World-Games-Siegers ist die Weltmeisterschaft im November in Abu Dhabi. „Der WM-Titel fehlt mir noch, das will ich heuer ändern.“