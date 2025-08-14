Vorteilswelt
Schwerer Unfall

E-Biker (74) übersieht Auto und wird getötet

Oberösterreich
14.08.2025 17:18
Der Notarzthubschrauber musste unverrichteter Dinge abziehen, (Symbolbild)
Der Notarzthubschrauber musste unverrichteter Dinge abziehen, (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Die Serie von schweren und tödlichen Unfällen mit E-Bikern nimmt kein Ende. Im Innviertel (OÖ) wurde am Donnerstag ein 74-Jähriger aus Palting getötet. Der Mann dürfte an einer Kreuzung den Pkw eines 18-Jährigen übersehen haben. 

0 Kommentare

Der 18-Jährige aus Palting fuhr am Donnerstag gegen 6.45 Uhr mit dem Pkw seines Vaters im Gemeindegebiet seines Heimatorts auf dem Güterweg Hiltenwiesen aus Richtung Rackersing kommend Richtung Mundenham. Zeitgleich radelte ein 74-Jähriger, ebenfalls aus Palting, mit seinem E-Bike auf einer abschüssigen Straße Richtung der dort befindlichen Kreuzung mit Güterweg.

Von Auto erfasst
Trotz Nachranges fuhr der Pensionist in die Kreuzung ein und wurde von dem herannahenden bzw. bereits in die Kreuzung eingefahrenen Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Trotz Ausweichmanöver und Notbremsung konnte eine Kollision der beiden nicht verhindert werden. Passanten und Sanitäter führten die Erstversorgung bzw. die Reanimation des 74-Jährigen durch. Der Notarzt der Flugrettung führte die Reanimation fort, konnte aber nur noch den Tod feststellen.

Oberösterreich

