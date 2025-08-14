E-Biker (74) übersieht Auto und wird getötet

Von Auto erfasst

Trotz Nachranges fuhr der Pensionist in die Kreuzung ein und wurde von dem herannahenden bzw. bereits in die Kreuzung eingefahrenen Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Trotz Ausweichmanöver und Notbremsung konnte eine Kollision der beiden nicht verhindert werden. Passanten und Sanitäter führten die Erstversorgung bzw. die Reanimation des 74-Jährigen durch. Der Notarzt der Flugrettung führte die Reanimation fort, konnte aber nur noch den Tod feststellen.