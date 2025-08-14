Keine Hilfe bekommen: Rottweiler „Jimmy“ ist tot

Drama beim täglichen Spaziergang: Rottweiler „Jimmy“ brach plötzlich zusammen, doch sein verzweifeltes Herrchen rief eine Stunde lang vergebens am Telefon nach Hilfe. Als diese schlussendlich eintraf, war der Hund bereits tot.
Es waren dramatische Momente, die sich kein Tierbesitzer wohl nur annähernd vorstellen mag: Beim täglichen Spaziergang brach der eigentlich gesunde Rottweiler „Jimmy“ in Trumau im Bezirk Baden in Niederösterreich bei 35 Grad plötzlich zusammen, er konnte sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten. Ein Bandscheibenproblem dürfte die Ursache gewesen sein. Weil der Besitzer den 50-Kilo-Koloss nicht tragen konnte und selbst auch kein Auto besitzt, lief er nach Hause, um Wasser und Schatten spendende Decken für seinen Liebling zu holen, und kontaktierte verzweifelt die Österreichische Tierrettung.
Hilfe kam – aber es war zu spät
Doch diese darf aus rechtlichen Gründen in Niederösterreich nicht tätig sein und konnte nur mit Telefonnummern regionaler Tierärzte weiterhelfen. Fast eine Stunde lang versuchte das Herrchen am Sonntag, Hilfe zu rufen – doch entweder konnte oder wollte niemand kommen. Erst nach einem Anruf im Tiermedizinischen Zentrum Teesdorf sicherte man ihm rasche Hilfe zu. Ein Team machte sich sofort auf den Weg, doch beim Eintreffen war „Jimmy“ bereits tot.
„Dieser tragische Einsatz zeigt wieder, wie die blockierende Haltung der Landesregierung beim Thema Tierrettung zu unnötigem Leid führt. Wenn jede Sekunde zählt, ist nicht eine Stunde Zeit, um Hilfe zu finden“, betont Marcus Serringer, Geschäftsführer des Tierzentrums. In fast allen Bundesländern gebe es eine Tierrettung, die auch dann erreichbar ist, wenn die Praxis des Haustierarztes unbesetzt ist. „Aber leider lebte ,Jimmy‘ in Niederösterreich, dem Bundesland, das eine Tierrettung immer noch verhindert“, kritisiert Serringer.
Mehr als 2000 Unterzeichner
Unterstützung bekommt er dabei erneut von SPÖ-Landesrat Sven Hergovich: „Jede Woche sterben Tiere, die mit Blaulicht gerettet werden könnten.“ Bereits mehr als 2000 Menschen haben die von ihm initiierte Petition für „Freie Fahrt für Tier-Retter“ bereits unterschrieben, informiert er.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.