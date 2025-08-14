Keine Hilfe bekommen: Rottweiler „Jimmy“ ist tot

Es waren dramatische Momente, die sich kein Tierbesitzer wohl nur annähernd vorstellen mag: Beim täglichen Spaziergang brach der eigentlich gesunde Rottweiler „Jimmy“ in Trumau im Bezirk Baden in Niederösterreich bei 35 Grad plötzlich zusammen, er konnte sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten. Ein Bandscheibenproblem dürfte die Ursache gewesen sein. Weil der Besitzer den 50-Kilo-Koloss nicht tragen konnte und selbst auch kein Auto besitzt, lief er nach Hause, um Wasser und Schatten spendende Decken für seinen Liebling zu holen, und kontaktierte verzweifelt die Österreichische Tierrettung.