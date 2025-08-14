Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama bei Spaziergang

Keine Hilfe bekommen: Rottweiler „Jimmy“ ist tot

Niederösterreich
14.08.2025 15:00
Hilfe kam für „Jimmy“, doch da war es schon zu spät.
Hilfe kam für „Jimmy“, doch da war es schon zu spät.(Bild: Tiermedizinisches Zentrum Teesdorf)

Drama beim täglichen Spaziergang: Rottweiler „Jimmy“ brach plötzlich zusammen, doch sein verzweifeltes Herrchen rief eine Stunde lang vergebens am Telefon nach Hilfe. Als diese schlussendlich eintraf, war der Hund bereits tot. 

0 Kommentare

Es waren dramatische Momente, die sich kein Tierbesitzer wohl nur annähernd vorstellen mag: Beim täglichen Spaziergang brach der eigentlich gesunde Rottweiler „Jimmy“ in Trumau im Bezirk Baden in Niederösterreich bei 35 Grad plötzlich zusammen, er konnte sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten. Ein Bandscheibenproblem dürfte die Ursache gewesen sein. Weil der Besitzer den 50-Kilo-Koloss nicht tragen konnte und selbst auch kein Auto besitzt, lief er nach Hause, um Wasser und Schatten spendende Decken für seinen Liebling zu holen, und kontaktierte verzweifelt die Österreichische Tierrettung.

Hilfe kam – aber es war zu spät
Doch diese darf aus rechtlichen Gründen in Niederösterreich nicht tätig sein und konnte nur mit Telefonnummern regionaler Tierärzte weiterhelfen. Fast eine Stunde lang versuchte das Herrchen am Sonntag, Hilfe zu rufen – doch entweder konnte oder wollte niemand kommen. Erst nach einem Anruf im Tiermedizinischen Zentrum Teesdorf sicherte man ihm rasche Hilfe zu. Ein Team machte sich sofort auf den Weg, doch beim Eintreffen war „Jimmy“ bereits tot.

„Dieser tragische Einsatz zeigt wieder, wie die blockierende Haltung der Landesregierung beim Thema Tierrettung zu unnötigem Leid führt. Wenn jede Sekunde zählt, ist nicht eine Stunde Zeit, um Hilfe zu finden“, betont Marcus Serringer, Geschäftsführer des Tierzentrums. In fast allen Bundesländern gebe es eine Tierrettung, die auch dann erreichbar ist, wenn die Praxis des Haustierarztes unbesetzt ist. „Aber leider lebte ,Jimmy‘ in Niederösterreich, dem Bundesland, das eine Tierrettung immer noch verhindert“, kritisiert Serringer.

Lesen Sie auch:
Küken wie jenen an der S 5 zu helfen, zählt für Tierretter schon fast zur täglichen Routine. Der ...
Blaulicht gefordert
Wieso Tierretter im Einsatz sogar gestraft werden
13.07.2025
Tierleben retten!
Blaulicht für Tierrettung: SPÖ startet Petition
27.06.2025
Für schnellere Anfahrt
Nach Reh-Drama wollen auch Tierretter Blaulicht
03.05.2025

Mehr als 2000 Unterzeichner
Unterstützung bekommt er dabei erneut von SPÖ-Landesrat Sven Hergovich: „Jede Woche sterben Tiere, die mit Blaulicht gerettet werden könnten.“ Bereits mehr als 2000 Menschen haben die von ihm initiierte Petition für „Freie Fahrt für Tier-Retter“ bereits unterschrieben, informiert er.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
165.997 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
125.562 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
113.995 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1687 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1527 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1342 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf