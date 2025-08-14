Donald Trump wird Moderator, aber nur widerwillig

Der englische Bühnenschauspieler Michael Crawford und Sängerin Gloria Gaynor („I Will Survive“) werden bei dem Event später in diesem Jahr ebenfalls geehrt.

Wenn‘s denn sein muss

Trump sagte, er sei gebeten worden, die Veranstaltung, die im Dezember auf CBS ausgestrahlt wird, zu moderieren, und er habe widerwillig zugesagt. „Ich habe nicht darauf bestanden. Aber ich denke, es wird ein großer Erfolg“, so Trump, der eine umfassende Renovierung des Centers ankündigte.