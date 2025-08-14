Bakterienalarm im Wasser: Noch 50 Häuser betroffen

Entwarnung für Tastelberg

Nun liegt der Laborbericht der am Montag (11. August) entnommenen Proben vor. VP-Stadtchef Krapf klärt auf: „Für das Versorgungsgebiet Tastelberg kann vollständige Entwarnung gegeben werden – E.-coli-Bakterien wurden dort nicht mehr festgestellt. Anders sieht es im Stadtteil „Franzl im Holz“ aus: Dort wurden zwar keine E.-coli-Bakterien mehr gefunden, aber weiterhin erhöhte Werte von Keimkolonien.“