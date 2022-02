Rätselraten bei ÖSV-Lady vor Super-G-Comeback

Ebenfalls dabei: Magdalena Egger. Die 21-jährige Lecherin hatte in der vergangenen Tagen einmal mehr ihr riesiges Potenzial als Allrounderin unterstrichen. Zuerst war sie am Donnerstag mit Rang zwei bei der Abfahrt in St. Anton am Arlberg erstmals auf das Europacup-Podest gefahren. Am Montag „wedelte“ die Heeressportlerin dann beim EC-Slalom in Zell am See auf Rang acht.