Falscher Draht zu Interpol-Polizisten

Es hört sich recht unglaubwürdig an, dürfte aber immer wieder funktionieren: Bei ihrem neuesten Trick spielen Telefonbetrüger ihren Opfern am Handy eine Tonbandaufnahme in englischer Sprache vor und fordern sie auf, gewisse Tastenkombinationen zu drücken. Dadurch sollen misstrauische Menschen ebenso ausgesiebt werden wie jene, die kein Englisch sprechen. Anschließend meldet sich eine Person - ebenfalls englischsprachig - und gibt vor, für Interpol zu arbeiten oder ein Parlamentsangehöriger zu sein und einen internationalen Kriminalfall lösen zu müssen.