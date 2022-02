Gemüsesuppe kochen für den guten Zweck

Die Idee, Essen mit Benefiz zu verbinden, hatte Mike Andert, der im Schlossahaus in Mönchhof „einFach“ angemietet hat und dort seine Produkte präsentiert. Er und der Verein Netzwerkschmiede laden am 12. Februar zum Benefiz-Gemüsesuppenkochen ein. Der Reinerlös geht an den Behinderten-Förderungsverein.