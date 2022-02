Blackout: Opposition wirft Tanner „Versagen“ vor

FPÖ-Politiker Kainz geht wiederum die Umsetzung der Autarkie am Truppenübungsplatz Allentsteig - schrittweise geplant bis 2025 - zu langsam. „Ich fordere bereits seit längerem die Strukturierung des Truppenübungsplatzes Allentsteig als dritte Sicherheitsinsel in Niederösterreich. Eine Sicherheitsinsel muss nämlich ohnedies autark sein“, erklärte Kainz. Der gebürtige Allentsteiger hat am Truppenübungsplatz als Kommandant der Schießanlagengruppe berufliche Erfahrung. Seiner Ansicht nach würde der Standort alle Anforderungen an eine Sicherheitsinsel erfüllen. Für ihn sei daher „der einzig logische Schritt“, den Ausbau des Truppenübungsplatzes zur Autarkie „sofort durchzuführen“, so Kainz.