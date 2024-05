Minipony-Fohlen Macy kämpfte sich zurück ins Leben

Rettung in der Not

Glücklicherweise reiste noch spätabends eine Tierärztin der Pferdedocs aus St. Veit nach Oberkärnten und half dem Fohlen mit Medikamenten. Am nächsten Morgen konnte Wuggonig mit dem jungen Minipony in die Klinik Magdalensberg fahren: „Ich und meine ganze Familie sind wirklich dankbar!“, so die Pferdeliebhaberin. Über eine Woche blieb das Fohlen in Behandlung, täglich riefen die Veterinärinnen der Klinik die besorgte Züchterin an und hielten sie am Laufenden: „Die Woche war sehr intensiv für uns alle!“ Dann das große Aufatmen: Die Fohlen-Dame hatte sich zurückgekämpft!