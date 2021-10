Tanners Blackout-Kampagne sorgt für Aufsehen in EU

Über Nacht plötzlich Blackout-Vorzeigeland

Was mit einer einfachen Plakatkampagne in den Gemeinden Österreichs zum Thema „Vorsorge bei einem Blackout“ begann, hat das Bundesheer und seine Chefin Tanner praktisch über Nacht in die internationalen Medien gebracht. Österreich gilt plötzlich als Vorzeigeland in Sachen Krisenvorsorge, Ministerin Tanner als die Blackout-Vorbotin Europas.