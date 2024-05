Wohin der Kanzler abtaucht – und wen er fürchtet

Nennen wir es die Alexander-Van-der-Bellen-Taktik: Als der heutige Bundespräsident noch Parteichef der Grünen war, machten seine Mitarbeiter und Strategen eine interessante Beobachtung. In jenen Phasen, in denen der damals schon launige Wirtschaftsprofessor kaum bis nicht in die Medien ging, stiegen seine Umfragewerte.