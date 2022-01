Österreich wappnet sich gegen den Blackout!

Es sind gleich mehrere Faktoren, die dem am Dienstag virtuell über die Bühne gehenden Blackout-Gipfel von Bundesheer und Industrie zusätzliche Brisanz verleihen. Denn gerade erst wurde im deutschen Atomkraftwerk Isar 2 im Kreis Landshut ein Leck an einem Ventil im Inneren der Anlage entdeckt. Der Meiler musste – während der Schaden behoben wird – vom Netz genommen werden. Damit fehlen in Bayern schlagartig 1,4 Gigawatt gesicherte Leistung, welche die Netze am Surren hält. Zum Vergleich: Wien hat einen ständigen Verbrauch von 1,4 GW.