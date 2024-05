Betrunkener verprügelt und über Böschung gestoßen

Ein „ungeklärtes Sturzgeschehen“ beschäftigt seit Freitagabend die Polizei in Kufstein in Tirol. Ein stark angetrunkener Deutscher (22) wurde dabei offenbar von einigen Männern attackiert und über ein Brückengeländer gestoßen. Der Mann blieb angeblich für kurze Zeit ohnmächtig in der Böschung liegen und begab sich dann selbst ins Krankenhaus.