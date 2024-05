EU-Wahl: Ende von Lebend-Transporten gefordert

Tiertransporte für Züchtung wichtig

Tiertransporte zum Zweck der Schlachtung in Drittstaaten ist in Österreich verboten. Der Export von Zuchtrindern sei allerdings wichtig, um Eigenversorgung mit Milch in Ländern wie Algerien zu ermöglichen, erklärt Bernhuber. „Das ist nicht nur wichtige Einkommensquelle für die Landwirtschaft in Österreich, sondern auch für die Bauer vor Ort eine Chance, um Einkommen zu erzielen.“