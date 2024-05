Verheerender Luftschlag gegen russische Krim-Basis

Kreml: 102 Drohnen abgeschossen

Unterdessen gelang der Ukraine auch ein neuer Treffer auf eine russische Ölraffinerie. Nach einem Drohnenangriff brach in der Anlage in der Tuapse in der Region Krasnodar ein Feuer aus. In der Nacht seien 102 ukrainische Drohnen zerstört worden, die Hälfte davon über der Halbinsel Krim, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag.