„Blackout-Vorsorge im Burgenland total lückenhaft“

Einen kleinen Vorgeschmack auf ein Blackout bekamen 5000 Energiekunden Montag in der Früh. Als Folge des Sturms hatte ein Baum die 20-kV-Leitung in Bocksdorf gekappt. Von 7.30 bis 8.10 Uhr gab es in Stegersbach sowie umliegenden Orten der Bezirke Güssing und Jennersdorf keinen Strom.