Von der Wüste ins Intensivbett

Den vergangenen Jahreswechsel wollte Familie Rossmann in der Wärme verbringen. Nach zuletzt Mexiko und Dubai ging es diesmal für zwei Wochen nach Ägypten. Kurz vor Silvester feierte Herbert dort seinen 56. Geburtstag, am 31. Dezember wurde mit Sohn und Frau angestoßen. Zwei Tage später sollte es von Marsa Alam per Taxi nach Luxor gehen. „Wir wollten die Tempel und das Tal der Könige besichtigen, einen netten Tag haben“, so der Unternehmer. Herbert Rossmann, Gattin Gerti und Sohn Fabian wurden um 5 Uhr in der Früh abgeholt. Sie dösten ein, die Dünen zogen in der Finsternis vorbei.