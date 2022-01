Knapp 700 Neuinfektionen, kein weiterer Todesfall

Inzidenz über 2000

Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 2073,20 an. Im Nordburgenland ist die Zahl mit Mattersburg (2207,5) und Eisenstadt (2010) am höchsten, gefolgt von Neusiedl und Güssing. Rust liegt am niedrigsten mit einer Inzidenz von 750.