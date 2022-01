Aufklärung über Sperrstunde & 2G-Regel gefordert

Vorgangsweise erinnert an alte Zeiten

„Mit dem am Mittwoch gewählten Alleingang hat die Bundesregierung eine Vorgangsweise gewählt, die an schlechte alte Zeiten erinnert, in denen die Bundesländer auch immer nur dann eingeladen wurden, wenn es darum geht, Verschärfungen zu kommunizieren“, Kaiser: „Das muss sofort aufhören!“