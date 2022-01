Auto lag in Bachbett: Vom Lenker fehlte jede Spur

Gegen 4.07 Uhr wurden mehrere Feuerwehren mittels Sirenenalarm zu einem verunfallten Fahrzeug gerufen, das seitlich in einem Bachbett in der Gemeinde Lendorf lag. „Beim Eintreffen war kein Lenker vor Ort“, schildern die Einsatzkräfte." Auch die Suche nach möglichen verletzten Personen in der Umgebung blieb erfolglos.