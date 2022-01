„Dieser Kontrollwahn muss ein Ende haben“

Es sind drastische Worte, mit denen Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer gegen die vielen Covid-Vorschriften zu Felde zieht. Am liebsten würde die Politik hierzulande „zusperren, einsperren und auf jeden Fall kontrollieren, bis kein Auge trocken bleibt“. Nirgendwo sonst gebe es so einen „Kontrollwahn“. Mahrer im O-Ton: „Schauen Sie in die Schweiz, nach Deutschland oder sonst wohin - was in Österreich aufgeführt wird, ist einzigartig.“