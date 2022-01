Wien: Vandale hinterließ eine Spur der Verwüstung

Die Scheibe eingeschlagen, der Lack völlig zerkratzt - in Stammersdorf im Wiener Bezirk Floridsdorf hat eine ganze Serie an Sachbeschädigungen in nur einer Nacht für große Verunsicherung unter Anrainern gesorgt. Der Täter ließ unter anderem an mehreren Autos seine Zerstörungswut aus. „Ich stand unter Schock“, berichtet eine der Geschädigten gegenüber der „Krone“. Die Polizei ermittelt - und erzielte bereits erste Erfolge.