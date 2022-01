Jedes „Like“ bringt eine Spende für arme Menschen

Gerade in diesen schwierigen Zeiten rutschen viele Menschen in die Armut. Das alteingesessene Unternehmen „Wolf Nudeln“ aus Güssing hat sich deshalb etwas einfallen lassen. Via Facebook und dem Instagram Account fordert das Unternehmen zu Likes auf. Pro Like (bis dato knapp etwas mehr als 3000 auf beiden Plattformen) gibt es eine Portion Nudeln für die Caritas Österreich.