Stiller Protest in der Waaggasse wegen Gewalttat

Der von Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider geforderte Sicherheitsgipfel nach der brutalen Messerattacke auf eine 62-jährige Frau am Samstag findet heute im Rathaus statt. Am Donnerstag gab es am Schauplatz der Bluttat in der Waaggasse einen stillen Protest gegen Gewalt an Frauen. Auch Scheider war dabei.