Fall Ohlsdorf: Beton statt Bäume verhärtet Landtag

„Da sind so viele hanebüchene Fragestellungen dabei, da fehlt es a bisserl am Wissen“, dozierte Achleitner am Anfang seiner Antwort auf die Dringliche Anfrage der Grünen zwei Jahre nach Rechtskraft der Widmung in Ohlsdorf: „Das war ein ganz normales Verfahren, wenn man weiß, wie Widmungen funktionieren.“ Schlussendlich warf er den Grünen „Polemik pur“ vor – zumal man nach deren Maßstab in Oberösterreich gar nichts mehr umwidmen könnte, wohingegen doch eh jedes Jahr 500 Hektar Wald in unserem Land dazukämen.