Salzburg schreibt Impfstraßen-Betrieb erneut aus

Das Land Salzburg hat am Dienstag den weiteren Betrieb von Corona-Impfstraßen erneut EU-weit ausgeschrieben. Die gewünschten Leistungen wurden dabei neu auf 18 Lose aufgeteilt. Laut Auskunft des Landes sollen sich so vor allem Salzburger Ärzte, aber auch andere Dienstleister am Verfahren beteiligen können. Auf eine erste Ausschreibung im Frühjahr 2021 hin - damals noch als einziges Los und gemeinsam mit Covid-Testungen - hatte sich kein Bewerber gemeldet.