Lead Horizon will nach Deutschland expandieren

Lifebrain behält Österreich-Fokus

Die Firma Lifebrain hingegen, die in Wien Zusammenarbeit mit Lead Horizon die „Alles Gurgelt“-Corona-Tests auswertet, betont, dass sie keinerlei Absichten habe, nach Deutschland zu expandieren. Der Fokus von Lifebrain liege erst in Wien, dann in den Bundesländern. „Unser Hauptziel ist es, den österreichischen Markt noch besser versorgen zu können“, so ein Sprecher zur APA.