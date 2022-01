Corona bei Spitalspatienten oft zufällig entdeckt

Nebendiagnose

In den drei Salzkammergut Kliniken in Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck beträgt dieser Anteil 30 Prozent, berichtete Tilman Königswieser, Leiter des Salzkammergut Klinikums und Mitglied des oberösterreichischen Landes-Krisenstabs. Durch Omikron und den höheren Sieben-Tage-Inzidenzen sei es „viel wahrscheinlicher“ eine SARS-CoV-2-Infektion als Nebendiagnose zu erhalten, meinte er. Am Anfang der Omikron-Welle gab es in den drei Häusern 17 Infektionen, fünf davon wurden als Nebendiagnose bei der Aufnahme gefunden. Mittlerweile haben zwei davon nun „ordentliche Covid-Erkrankungssymptome entwickelt“, sagte Königswieser.