Max Verstappen drehte Runden am Eis

Auch nicht, als er mit Freundin Kelly Piquet, der Tochter von Formel 1-Ex-Weltmeister Nelson Piquet, zum Rundflug über Zell am See abhob. Zum Ausklang des Tages flogen die beiden Verliebten mit dem Helikopter der Schmittenhöhe und dem Kitzsteinhorn entlang. Scheinbar gänzlich ohne Höhenangst, filmte der frischgebackene Weltmeister durch das bodentiefe Fenster des Hubschraubers die Berge. Das Video des Rundflugs im Sonnenuntergang, teilte er anschließend mit seinen Fans über Social Media. „Bald folgt mehr“, schrieb er dazu. Man darf also gespannt bleiben.