Ensemble Porcia präsentiert würdevolles Lachen

Wie Würde gewahrt werden kann, wenn ein Pferd die Kopfbedeckung einer Dame auffrisst und sich dadurch ein Tumult an Missverständnissen entspinnt, verrät „Der Florentinerhut“ (Regie: Florian Eisner; Premiere: 16. 7.) von Eugène Labiche, ins Deutsche übersetzt von H. C. Artmann. „Das perfekte Geheimnis“ (22. 7.) von Paolo Genovese zeigt in Regie von Dominik Paetzholdt, welche relevante Rolle das Handy bei Vertuschungen spielt. Zu den Bildern des Expressionisten Karl Stark inszeniert Leila Müller auf der Probebühne den französischen Philosophen Denis Diderot als „Der Freigeist“ (10. 7.), der sich unfreiwillig im Dialog mit vier Frauen wiederfindet, anstatt über Moral zu schreiben. In Wien feiert der Theaterwagen am 22. 5. mit „Herr Dommeldidot stellt Fragen“ und „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ Premiere, um dann „zu allen zu fahren, die uns haben wollen“, so Ladurner.