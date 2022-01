145 Millionen Euro schweres Infrastrukturpaket

Straßenbau wird vorangetrieben

Sanierungsarbeiten im Krankenhaus Bludenz (OP-Bereich) schlagen mit drei, die Aufstockung des Mitteltrakts am Krankenhaus Feldkirch mit 8,5 Millionen Euro zu Buche. Saniert und aufgestockt wird auch an der Fachhochschule in Dornbirn. Immerhin elf Millionen Euro nimmt das Land dafür in die Hand. Ein Klacks, wirft man einen Blick auf die Ausgaben im Straßenbau, die sich auf 85 Millionen Euro belaufen. Gebaut wird damit weiter an der Anschlussstelle Rheintal Mitte, in der zweiten Februarhälfte soll diese offiziell eröffnet werden.