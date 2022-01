G.G. Anderson: „Was, dich muss ich rasieren?“

Aus dem Nichts ist alles anders. Das erlebte G. G. Anderson, der seit geraumer Zeit unter einer Gesichtslähmung leidet - wir berichteten. Eine langwierige Geschichte, wie er uns wissen lässt: „Man quält sich so dahin. Ich bin sprachlich sehr eingeschränkt. Es ist wie wenn man beim Zahnarzt eine Betäubung bekommen hat.“ Die Erkrankung sei deshalb so bitter für ihn, weil er bald auf Tour gehen will. Wie soll das funktionieren, fragen wir? „Interessanterweise geht Singen - (singt mit voller Stimme) -, weil man die Töne hinten bildet und ich nur äußerlich gelähmt bin. Einige Buchstaben fallen mir schwer, weil man die Lippen braucht.“