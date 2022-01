Austro-Kandidatin Milica: „Lass mir nichts sagen“

Am Samstag ist „Deutschland sucht den Superstar“ in eine neue Runde gestartet - zum ersten Mal ohne Chefjuror Dieter Bohlen. An seiner Stelle entscheidet nun Florian Silbereisen darüber, wer Chancen darauf hat, „Superstar 2022“ zu werden. Ob ein Kandidat aus Österreich gute Chancen hat? Immerhin gleich drei versuchen in der zweiten Casting-Runde auf ein Ticket für den Recall. Und eine Austro-Kandidatin macht der Jury gleich eine klare Ansage ...