„WWE 2K22“ steigt am 11. März in den Ring

Mit „WWE 2K22“ geht 2Ks Wrestling-Videospielreihe am 11. März auf PC, PlayStation und Xbox in die nächste Runde. Neben einer überarbeiteten Gameplay-Engine, einer neuen Steuerung sowie einer verbesserten Grafik wartet der Titel auch mit den zwei neuen Modi „MyGM“ und „MeineFRAKTION“ auf. Der Ankündigungs-Trailer gibt einen ersten Einblick in die Neuerungen.