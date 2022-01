Biber: Baumeister und wichtige Lebensraumgestalter

Schütz ist von Anfang an dabei, kennt sowohl den Nutzen als auch den Schaden, den ein Biber anrichten kann. In Bruckneudorf gibt es drei Biberreviere. Eines liegt am Gelände des Truppenübungsplatzes. Herr und Frau Biber haben hier auch eine Brachfläche geflutet, was äußerst positiv ist. „Hier entwickelt sich wieder ein Moor“, so Schütz. „Seltene Tiere wie die Würfelnatter sind zurückgekehrt.“