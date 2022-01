Christian Baha: Gefährliche Glutnester

Aus geopolitischer Sicht gleicht die Welt derzeit einem Pulverfass. Im Ukrainekonflikt hat Russlands Präsident Putin 100.000 Soldaten an die Grenze beordert. „Kriegsgefahr“, titeln internationale Medien. Die NATO droht im Einmarsch-Fall mit scharfen Sanktionen. Großbritannien zündelt in Richtung Kreml und liefert Panzerabwehrwaffen in die Ukraine. Zugleich wird Putins Politik mit Argusaugen von China beobachtet. Pekings Machthaber Xi sieht Taiwan, das sich 1949 abgespalten hat, als abtrünnige Provinz und will die Wiedervereinigung - koste es, was es wolle, notfalls militärische Gewalt. Die USA, wichtigster Partner Taiwans, hat seine Waffenlieferungen deutlich verstärkt. Und als schiene US-Präsident Joe Biden nicht schon an (zu) vielen Fronten überfordert, lässt Nordkoreas Kim Jong-un seine Waffen blitzen: Er kontert neue US-Sanktionen mit dem 4. Raketentest seit Neujahr.