Lkw mit Sprengstoff explodiert: 17 Tote in Ghana

Polizeiangaben zufolge war der Lkw einer Bergbau-Firma in Apiate, etwa 300 Kilometer westlich der Hauptstadt Accra, mit einem Motorrad kollidiert, was zu der gewaltigen Detonation führte. Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser der Region gebracht. Die Polizei forderte die umliegenden Dörfer auf, Schulen und Kirchen zu öffnen, um Opfer aufzunehmen.