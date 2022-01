Freundin getötet: Täter zurück am Ort des Grauens

An den Ort des Grauens zurückgekehrt ist jener Rumäne, der Anfang November seine Lebensgefährtin (29) in der gemeinsamen Wohnung in Seltschach bei Arnoldstein in Kärnten erschlagen und vor der Tür der BH Villach abgelegt hatte. Vor Richter, Staatsanwalt und Kriminalisten zeigte der mutmaßliche Mörder, was damals passiert war.